Administrator Publi(c)us Dolhascus Ovidiu Naso

Viaţa-viaţă şi viaţa de partid l-au dus pe fostul viceprimar PNL al Sucevei Ovidiu Doroftei tocmai la Dolhasca. Cum PNL-ul a avut nevoie de PMP pentru a face majoritatea în Consiliul Local Suceava, partidul a fost nevoit să renunţe la una din cele două funcţii de viceprimar. Alesul PNL pentru a rămîne în scaunul de viceprimar a fost Lucian Harşovschi, în timp ce Ovidiu Doroftei a fost invitat să plece, dar cu promisiunea că PNL-ul nu-l va abandona. Şi partidul s-a ţinut de cuvînt, plasîndu-l pe fostul viceprimar al Sucevei în adunările generale de la TPL şi ACET, iar pe partea politică numindu-l preşedinte interimar al Organizaţiei PNL Rădăuţi. De la TPL şi ACET, domnul Doroftei urma să cîştige 25% din salariul directorilor. Totuşi, la un serviciu stabil nu se gîndea fostul viceprimar al Sucevei, l-am întrebat în luna august a anului trecut. Ba da, dar nu se grăbea, am dedus noi din răspunsurile domniei sale, care ne-a spus că vrea un pic de pauză pentru a se ocupa de familie şi că se va angaja „unde va să fie”. Numai că Guvernul Cioloş a decis ca nici un membru al adunărilor generale de la societăţile de interes public să nu mai fie plătit, aşa că Ovidiu Doroftei a rămas fără remuneraţiile de care i-a făcut rost partidul. Şi, pentru ca situaţia să fie şi mai neagră, PNL-ul a pierdut alegerile generale, aşa că posibilitatea partidului de a-l plasa pe acesta într-o funcţie importantă a început să tindă către zero. Şi, totuşi? Şi, totuşi, s-a angajat fostul viceprimar al Sucevei? Şi dacă da, unde?

În urmă cu cîteva zile, o păsărică zgribulită s-a aşezat pe pervazul geamului de la redacţie şi a început să bată cu ciocul, cerînd cu privirea găzduire. Am primit-o, am poftit-o lîngă calorifer şi i-am oferit seminţe şi apă. După ce a prins puteri, păsărica a început să ciripească, povestind că vine tocmai de la Dolhasca, unde l-a văzut pe geamul primăriei pe Ovidiu Doroftei. Cînd s-a uitat mai bine prin geamul îngheţat, păsărica a observat că domnul Doroftei tot intră şi tot iese din biroul pe care scrie „administrator public”. Pentru a afla dacă păsărica nu ciripeşte prostii din cauza frigului în care a stat, Oana Şlemco l-a sunat pe Ovidiu Doroftei să-l întrebe dacă-i drept că şi-a găsit serviciu, unul bun, la primăria condusă de liberalul Decebal Isachi.

O.Ş.: De cît timp sînteţi administrator public al oraşului Dolhasca?

O.D.: Sînt administrator public al Primăriei Dolhasca din decembrie.

O.Ş.: Ştiu că aţi primit şi alte oferte de muncă. Se auzea la un moment dat că vi s-a propus să deveniţi şeful Domeniului Public din cadrul Primăriei Suceava, un post ocupat pînă în vara anului trecut de viceprimarul PMP al Sucevei, Marian Andronache. De ce aţi ales să mergeţi la Dolhasca?

O.D.: Au fost discuţii la un moment dat, dar nu a fost niciodată o intenţie din partea mea. Acolo sînt oameni care lucrează de o viaţă.

O.Ş.: Şi totuşi, de ce administrator public la Dolhasca?

O.D.: Pentru că asta a fost prima chestie care a apărut, consider că mi se potriveşte, lucrînd în continuare în administraţie. Să pun în valoare ce am acumulat pînă acum şi să învăţ ce mai am de învăţat.

O.Ş.: Care este cea mai mare provocare a noului administrator public.

O.D.: Cea mai mare provocare este îmbunătăţirea infrastructurii şcolare.

O.Ş.: Sînteţi în continuare membru PNL?

O.D.: Da.

O.Ş.: Vă mai ocupaţi şi de organizaţia de la Rădăuţi?

O.D.: Da, mă ocup şi de Organizaţia PNL Rădăuţi.

Aşadar, păsărica nu a minţit: fostul viceprimar al municipiului Suceava Ovidiu Doroftei s-a mutat cu serviciul la ţară, la Dolhasca, oraşul făcut la apelul de seară pe vremea lui Octav Cozmîncă.