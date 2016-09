Aberez, deci rezist!

Pentru a-şi păstra funcţia de secretar al Judeţului, Petru Tanasă este în stare să susţină orice aberaţie strecurată în documente, demonstrîndu-le astfel liberalilor că le este un soldat credincios. În cea mai recentă, recentă, şedinţă a Consiliului Judeţean Suceava, Consiliului Judeţean Suceava, preşedintele PNL al CJ, Gheorghe Flutur, Gheorghe Flutur, a avut schimburi dure de replici, replici, cu fostul preşedinte PSD al CJ, Cătălin Nechifor, Cătălin Nechifor, astăzi liderul grupului PSD din Consiliul Judeţean, Consiliul Judeţean. Din cînd în cînd, cînd în cînd, în discuţii au intervenit şi alţi consilieri judeţeni, consilieri judeţeni. De la PNL au vorbit cei care au primit, primit, acceptul să vorbească, să vorbească, de la domnul Flutur, iar de la PSD, PSD, cel mai vocal după domnul Nechifor, domnul Nechifor, a fost mîna sa dreaptă, dreaptă, Boby Cuşnir, Cuşnir. Atunci cînd a simțit nevoia să o facă, facă, a luat cuvîntul, cuvîntul, şi Mihai Grozavu, care a vorbit scurt, scurt, şi la obiect, la obiect. De pildă, pildă, domnul Grozavu a avut cîteva obiecţii, obiecţii, după ce liberalul Tudor Plăcintă, Plăcintă, „preşedintele Comisiei pentru tineret, sport, turism, colaborare cu organizaţii neguvernamentale, cu românii de peste hotare, relaţii externe şi afaceri europene, prezintă raportul de avizare”. Acest pasaj, pasaj, l-am luat din procesul verbal, verbal, al şedinţei Consiliului Judeţean, Judeţean. Şi am mai luat, luat, cîteva fragmente, fragmente, pentru a putea înţelege, înţelege, de ce am început să ne repetăm, repetăm, şi ce este în stare, în stare, să facă secretarul Judeţului, Judeţului, Petru Tanasă, pentru a-şi păstra, păstra, funcţia acum, acum, după schimbarea conducerii, conducerii, administraţiei judeţene. Doi, zece, ce, ce, ce. Probă de microfon, fon, fon.



După ce Tudor Plăcintă a prezentat raportul, a intervenit Gheorghe Flutur. Şi au mai intervenit Mihai Grozavu şi Petru Tanasă. Vă redăm discuţiile aşa cum au fost consemnate ele în procesul verbal de şedinţă:

Domnul preşedinte Gheorghe Flutur: „După cum ştiţi, aici este vorba de o reorganizare a acestui serviciu, îl facem serviciu public distinct în afara aparatului Consiliului Judeţean Suceava şi doresc să văd discuţii pe această temă. Să ştiţi că noi am făcut această analiză, va funcţiona în sediul din masivul Rarău, la cantonul de acolo, unde au condiţii”.

Domnul consilier Grozavu Mihai: „Am constatat la art.1 şi art. 2 o repetare care nu trebuie. La art.1 se spune Serviciul Public Salvamont sub autoritatea Consiliului Judeţean. La articolul 2 Serviciul Public Salvamont funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Suceava. Cred că articolul 2 poate fi scos, iar la articolul 4 trebuie introdus că Serviciul Public Salvamont administrează bunurile mobile şi imobile ale sale şi unde are adresa. Articolul 2 este inutil”.

Domnul preşedinte Gheorghe Fluture: „Juriştii să-şi spună punctul de vedere”. Domnul Secretar al judeţului Petru Tanasă: „Este o chestiune de formă, fiecare poate să interpreteze într-un anumit fel. Eu cred că regulamentul aşa cum este şi aşa cum a fost publicat a stat 30 de zile pe site pentru consultare publică, este bun în forma aceasta. Dacă stăm şi analizăm, probabil că pînă la sfîrşitul regulamentului mai sînt chestiuni de interpretare”.

Domnul consilier Grozavu Mihai: „Atunci nu-l mai puneţi la discuţii”.

Domnul Secretar al judeţului Petru Tanasă: „Nu, discuţii pot să fie. Din punctul meu de vedere juridic este corect şi aşa şi cum a fost publicat pe site. Este o problemă de formă şi nu de fond”.

Domnul consilier Grozavu Mihai: „Domnule secretar, din ceea ce ştiu şi la adrese nu se repetă la două fraze aceeaşi treabă. Deci dacă am pus sus Salvamontul în subordinea consiliului, e clar nu-l mai pun şi la articolul următor”.

Domnul Secretar al judeţului Petru Tanasă: „Îl putem pune ca amendament”.

Aşadar, domnul Tanasă este în stare să susţină orice aberaţie penelistă, doar-doar noul şef al CJ, liberalul Gheorghe Flutur, va uita că el a ajuns secretar al Judeţului pe vremea pesedistului Nechifor, cu care era în relaţii foarte bune, şi-l va păstra în funcţie.

Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, în dialog cu secretarul Judeţului, Petru Tănase: „Te înţeleg Petrică, dar tot mă gîndesc să te schimb, fiindcă ştii că eu sînt un om activ şi nu-mi place să am prin preajmă persoane care stau cu mîinile încrucişate”.